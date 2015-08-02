В Британии во время авиашоу разбился истребитель, пилот не спасся (фото, видео)

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Independent.

Трагедия произошла во время фестиваля CarFest. Пилот, управлявший истребителем, не справился с управлением во время выполнения фигуры пилотажа.

Он смог отвести самолет от толпы зрителей, однако не успел катапультироваться.

Самолет разбился на расстоянии 1,6 километра от места проведения фестиваля.

При этом сам фестиваль решили не останавливать. Все вырученные средства от CarFest должны будут пойти детям.

Didn't see it go down but saw the smoke after. Hope the pilot is ok. #carfest#redarrowspic.twitter.com/Su0ggzedbZ — Alex Bedford (@AlxBedford) August 1, 2015

"Полиция также посоветовала нам продолжить фестиваль. Важно помнить, что сюда пришли десять тысяч детей", — сказал основатель фестиваля Крис Эванс.