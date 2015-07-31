WikiLeaks: США следили за правительством Японии

Такая информация содержится в документах, опубликованных порталом WikiLeaks, передает Би-би-си. В опубликованном отчете АНБ значится 35 телефонных номеров, которое, судя по документам, прослушивало агентство. Среди них - номера "VIP-линии" японского правительства, несколько линий минфина, офис министра по делам торговли и офисы двух подразделений компании "Мицубиси".

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Помимо этого на сайте опубликованы отчеты агентства касательно действий и планов японского правительства и лично премьер-министра Синзо Абе в 2007-2009 году. Главным образом АНБ интересовали решения правительства, касающиеся уменьшения эмиссий углекислого газа. Также американцы интересовались действиями Японии в рамках ВТО.

"Сегодняшняя публикация показывает нам, что правительство США было нацелено на чувствительные области японской политики: индустрию и политику по отношению к перемене климата," - резюмировала редактор рубрики расследований сайта Сара Харрисон.

В конце июня сообщение WikiLeaks о шпионаже разведки за французскими президентами Жаком Шираком, Никола Саркози и действующим французским лидером Франсуа Олландом вызвало большой международный скандал.

Президент США Барак Обама был вынужден позвонить и заверить Франсуа Олланда, что США уже больше не шпионят за Францией.

После телефонного разговора двух президентов Белый дом заявил, что разговоры и переговоры Франсуа Олланда "не являются и не будут являться целью" США.