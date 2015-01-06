Путин может захватить стратегические Аландские острова - СМИ

Обладание даже двумя островками этого архипелага позволит контролировать все пространство балтийской Европы.

Об этом пишет Луиджи Оффедду в статье, напечатанной в газете Corriere della Sera, сообщает InoPressa.

"Если Владимир Путин захватит два, всего два крохотных острова из системы Аландских островов, он будет контролировать все воздушное пространство балтийской Европы, 12-ю часть всей континентальной Европы. Это подтверждает один из ведущих стратегов-аналитиков Института иностранных дел Финляндии. Его зовут Чарли Салониус-Пастернак: его двойная фамилия выдает его русское происхождение. Все в Хельсинки понимают, о чем говорит Чарли: Аландские острова - автономный финский регион, 300 незащищенных и демилитаризованных вот уже полтора столетия островков с удобными естественными портами и бухтами. Около 25 тысяч жителей проживают здесь в 50 км от шведского побережья и в 70 км от финского побережья. В 1141 км от России, которой Аландские острова принадлежали сначала в царские времена, а потом во времена Сталина: всего в часе полета для истребителей МиГ", - пишет автор статьи.

Читайте такжеВ исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали российские военные кораблиМинистр иностранных дел Финляндии говорит, что не стоит на публике рассуждать о некоторых вещах, и называет "несвоевременной провокацией" слова эксперта. Но переполняющий его страх разделяет кое-кто наверху: премьер-министр Александр Стубб недавно заявил, что "не исключено" в скором времени проведение референдума о вступлении в Североатлантический альянс.

Об этом никогда не говорили его предшественники, поскольку после войны нейтралитет Финляндии между двумя военными блоками всегда был гарантией против участи, уготовленной Кремлем Венгрии Имре Надя или Чехословакии Александра Дубчека. Но сегодня совершенно очевидно, в Кремле сидит человек, напоминающий скандинавам те времена: не только из-за того, что произошло с Украиной, но и потому, что истребители и подводные лодки с аббревиатурами на кириллице постоянно крутятся перед и над шведскими и финскими берегами, пишет автор статьи.