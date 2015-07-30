Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии элементов ПВО на $5,4 млрд

Об этом в среду сообщил Пентагон, передает ТАСС.

"Госдепартамент утвердил потенциальную продажу Саудовской Аравии ракет PAC-3 системы Patriot и сопутствующего оборудования, запасных частей и материально-технической поддержки, стоимостью в $5,4 млрд", - говорится в сообщении Пентагона.

Поставщиком вооружений выступает американская Lockheed Martin, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники и судостроения. Как отмечает компания, ЗУР "защищает от приближающихся самолетов и ракет, и в настоящее время используется ВС Германии, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Тайваня и Японии".

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Американское внешнеполитическое ведомство также одобрило продажу Саудовской Аравии боеприпасов для сухопутных войск королевства на $500 млн. Пентагон также подчеркнул, что он предупредил Конгресс США об этих поставках.

На прошлой неделе издание Wall Street Journal сообщило о том, что Вашингтон в свете обеспокоенности своих союзников из числа арабских государств соглашением с Ираном по атому может оказать им дополнительную помощь в создании единой системы противоракетной обороны.

В настоящее время "США особое внимание уделяют поиску возможностей по ускорению поставок оружия арабским странам Персидского залива, а также более активному выполнению планов по созданию в них объединенной системы ПРО". "Один из самых серьезных вызовов для администрации США заключается в том, чтобы предотвратить негативные последствия от снятия, в соответствии с условиями соглашения, запрета ООН на поставки Ирану обычных вооружений через пять лет и на предоставление ему ракетных технологий через восемь лет", - отмечало издание.

Как сообщал УНИАН, власти Ирана выступают за полную ликвидацию ядерного оружия.