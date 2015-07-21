Иран настаивает на полной ликвидации ядерного оружия

Об этом говорится в обращении правительства страны, опубликованном после принятия Совбезом ООН резолюции по иранской ядерной программе, передает "Украинская правда" со ссылкой на агентство ISNA.

"Исламская Республика Иран подчеркивает необходимость полной ликвидации ядерного оружия в качестве выполнения требования международной безопасности и обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия", - отмечается в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, вчера Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, которое заключили Иран и 6 стран-международных посредников.

Теперь с Ирана через 10 лет при выполнении условий соглашения снимут санкции ООН.