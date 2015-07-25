В Германии российского физика подозревают в шпионаже - СМИ

Генпрокуратура Германии расследует дело о возможном шпионаже в отношении российского физика, ранее работавшего в Германии и Нидерландах.

Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на журнал Spiegel.

По данным издания, в 2009-2011 годах 28-летний специалист по квантовой оптике работал в Институте физики света общества Макса Планка в немецком Эрлангене. Начиная с 2013 года, он перешел на работу в Технический университет в Эйндховене.

Иван А., как называет его немецкое издание, попал в поле зрения спецслужб Германии относительно случайно. В 2014 году Германия выслала сотрудника российского генконсульства в Бонне, в котором заподозрили разведчика под прикрытием. Наблюдая за ним, контрразведчики обратили внимание на то, что он раз в месяц выезжал в Ахен, где встречался с Иваном А., приезжавшим на машине из Голландии. В июле 2014 года российского физика задержали в аэропорту Дюссельдорфа, но после допроса отпустили.

Он отрицает все обвинения в свой адрес. Отвечая на вопрос Spiegel, он заявил, что встречи на вокзале в Ахене носили коммерческий характер. По словам Ивана А., на время отсутствия в Москве он сдавал свою квартиру друзьям того самого сотрудника консульства. И тот за чашкой кофе просто передавал ему 800 евро в качестве квартирной платы.

Никаких комментариев от правоохранительных органов журналисты Spiegel получить не смогли, поскольку расследование продолжается.