В России по тревоге подняли ракетную бригаду

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника командующего войсками округа Ярослава Рощупкина.

"Сегодня ракетное соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Оренбургской области, поднято по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности", - сказал он.

В практических действиях принимают участие более 500 ракетчиков и свыше 50 единиц военной техники.

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Ранее сообщалось, что комиссия командования ракетных войск стратегического назначения начала внезапную проверку состояния боевой готовности Иркутского ракетного соединения.

Во время данной проверки проходило отражение нападения условного противника и выполнение задач по проведению условного пуска ракет.