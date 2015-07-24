В России по тревоге подняли ракетную бригаду
Ракетная бригада Центрального военного округа Российской федерации поднята по тревоге в рамках проверки боеготовности.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника командующего войсками округа Ярослава Рощупкина.
"Сегодня ракетное соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Оренбургской области, поднято по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности", - сказал он.
В практических действиях принимают участие более 500 ракетчиков и свыше 50 единиц военной техники.
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Ранее сообщалось, что комиссия командования ракетных войск стратегического назначения начала внезапную проверку состояния боевой готовности Иркутского ракетного соединения.
Во время данной проверки проходило отражение нападения условного противника и выполнение задач по проведению условного пуска ракет.