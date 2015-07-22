В РФ началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск стратегического назначения

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации.

"В ходе внезапной проверки изучено состояние дел в управлении соединения, двух ракетных полках, на вооружении которых находятся подвижные грунтовые ракетные комплексы Тополь, и ряде других подразделений соединения", - говорится в сообщении.

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При этом особое внимание во время проверки уделяется выполнению задач по приведению в боевую готовность, подъему по тревоге и выводом ракетных полков и подразделений.

Кроме того, стало известно, что во время данной проверки проходит отражение нападения условного противника и выполнение задач по проведению условного пуска ракет.

Как ранее сообщал УНИАН, в марте численность личного состава, участвующего в военных учениях в РФ, была доведена до 80 тысяч человек, а количество авиационной техники - до 220 единиц.