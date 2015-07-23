Сирию признали самым опасным государством в мире, Россия "отстала" от нее на 10 позиций - рейтинг

Об этом свидетельствует рейтинг Global Peace Index, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Independent.

Исландию признали такой из-за низкого уровня милитаризации, отсутствия внутренних и неучастия во внешних конфликтах. Также эксперты отмечают высокий уровень ее безопасности и социальной стабильности.

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Вслед за Исландией идут Дания и Австрия (второе и третье места соответственно). Из Европейских стран в десятку самых безопасных попали также Финляндия (5 место), Швейцария (6), Чехия (10).

Самым опасным государством в мире является Сирия, которая находится на 162-м месте. Стоит отметить, что в 2008 году она занимала 88-е место.

Следует заметить, что Украина расположилась на 150-м месте, Россия – 152-м.