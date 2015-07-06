Исследование: Украина по уровню гендерной сбалансированности парламента в мировом рейтинге занимает 107 место

Об этом говорится в презентованном в Киеве проекте Национального доклада "Цели развития тысячелетия (ЦРТ). Украина: 2000-2015", подготовленном при поддержке Программы развития ООН в Украине Институтом демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины.

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"По уровню представительства женщин в Верховной Раде Украина уступает не только развитым странам, но и странам постсоветского пространства – своим ближайшим соседям. Она опережает лишь Грузию и Армению. А в мире занимает 107-е место по уровню гендерной сбалансированности парламента", - сообщила специалист Анна Герасименко.

Согласно документу, по состоянию на май 2015 г. представительство женщин в Верховной Раде составляет 12,1% (т. е. 51 женщина из 422 народных депутатов).

Отмечается также, что открытость представительных органов власти для женщин возрастает с переходом на более низкие территориальные уровни. Так, согласно полученным данным, в областных советах доля женщин составляет около 12%, в районных – 23%, в городских – 28%, в сельских и поселковых советах – 46% и 51%, соответственно.

В то же время, по данным исследования, по состоянию на май 2015 года уровень представительства женщин на министерских должностях составил 10,5% (две женщины занимали министерские должности, пять - должности первых заместителей министров, одиннадцать - должности заместителей министров). Это, по словам докладчика, позволило Украине занять 68-е место в соответствующем международном рейтинге.