Обама: за время проведения операции коалиция нанесла более 5 тысяч авиаударов по позициям ИГ

Об этом сообщил президент США Барак Обама, выступая на собрании Организации ветеранов иностранных войн, передает ТАСС.

"Коалиция в составе около 60 стран, включая арабских партнеров, противостоит ИГ. Я твердо убежден, что США не следует втягиваться в еще одну крупную наземную войну на Ближнем Востоке. Это плохо для нашей национальной безопасности, для наших военных, - подчеркнул президент. - Но что мы можем сделать, и мы это делаем, это наносить удары по ИГ с воздуха - более 5 тыс. авиаударов к настоящему моменту".

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"Недавние потери (противника) на поле боя показали, что ИГ можно победить", - полагает президент. "Мы далеки от завершения (борьбы), это долгая кампания, на которую потребуется время. Но я не сомневаюсь, что мы окончательно ликвидируем эту варварскую, террористическую организацию", - заключил Обама.

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США и союзные страны наносят удары по ИГ в Ираке с августа, а в Сирии - с конца сентября 2014 года.

По данным Пентагона, на конец июня в результате действий коалиции было уничтожено или повреждено свыше 7,6 тыс. объектов экстремистов - 98 танков, 472 военные базы, более 2 тыс. строений, 1,8 тыс. боевых позиций, 154 объектов нефтяной инфраструктуры, а также около 3 тыс. других целей. По состоянию на 18 июня 2015 года на проведение операции было потрачено 2,91 млрд долларов, при среднесуточных затратах 9,2 млн долларов.

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Ранее УНИАН сообщал, что группировка "Исламское государство" летом 2014 года захватила часть территорий Ирака и Сирии провозгласила там халифат. Против "Исламского государства" борются войска, лояльные Дамаску, сирийские повстанцы, иракская армия, шиитские ополченцы, курдские отряды самообороны и возглавляемая США коалиция, которая наносит воздушные удары по позициям боевиков.