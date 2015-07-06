ВВС Ирака ликвидировали почти 40 боевиков ИГ в провинции Салах-эд-Дин

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на курдскую телекорпорацию Rudaw.

Самолеты ВВС Ирака нанесли авиаудары по боевикам группировки "Исламское государство" (ИГ) в провинции Салах-эд-Дин, уничтожив 39 исламистов.

Авиаудары были нанесены по боевикам недалеко от базы Шпихер рядом с Тикритом.

"Иракские ВВС нанесли удары по боевикам ИГ к юго-востоку от столицы провинции Салах-эд-Дин города Тикрит, нанеся серьезный урон силе группировки в районе. Многие из уничтоженных боевиков — иностранцы", — приводит текст заявления министерства обороны Ирака телекорпорация.

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Террористическая группировка "Исламское государство" является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности в Ливии.

По разным оценкам, контролируемая ИГ территория достигает до 90 тысяч квадратных километров — террористы объявили о создании так называемого "Халифата" с собственными законами и органами власти. Данные о численности экстремистской организации тоже варьируются — от 50 до 200 тысяч боевиков.