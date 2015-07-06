ВВС Ирака ликвидировали почти 40 боевиков ИГ в провинции Салах-эд-Дин
Иракские ВВС нанесли удары по боевикам ИГ к юго-востоку от города Тикрит, нанеся серьезный урон террористам "Исламского государства".
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на курдскую телекорпорацию Rudaw.
Самолеты ВВС Ирака нанесли авиаудары по боевикам группировки "Исламское государство" (ИГ) в провинции Салах-эд-Дин, уничтожив 39 исламистов.
Авиаудары были нанесены по боевикам недалеко от базы Шпихер рядом с Тикритом.
"Иракские ВВС нанесли удары по боевикам ИГ к юго-востоку от столицы провинции Салах-эд-Дин города Тикрит, нанеся серьезный урон силе группировки в районе. Многие из уничтоженных боевиков — иностранцы", — приводит текст заявления министерства обороны Ирака телекорпорация.
Читайте такжеАвиация Египта нанесла удары по позициям исламистов в Ливии
Террористическая группировка "Исламское государство" является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности в Ливии.
По разным оценкам, контролируемая ИГ территория достигает до 90 тысяч квадратных километров — террористы объявили о создании так называемого "Халифата" с собственными законами и органами власти. Данные о численности экстремистской организации тоже варьируются — от 50 до 200 тысяч боевиков.