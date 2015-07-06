Боевики "Исламского государства" опубликовали видео убийства "наводчиков"
Боевики "Исламского государства" опубликовали видеозапись, на которой запечатлено убийство двух человек, обвиненных в сдаче противникам джихадистов их позиций в сирийском городе Ракка.
Как следует из видеоролика, двоих мужчин сначала допрашивали, затем привязали к дереву и расстреляли, передает Би-би-си. Группа активистов пыталась рассказывать миру о жизни в захваченном джихадистами городе.
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Боевики ранее в Ракке ранее убивали журналистов, представителей сексменьшинств и несогласных с их взглядами на мироустройство.
В последние дни экстремисты оттеснили курдов из ранее освобожденных отрядами самообороны пригородов Ракки.
В субботу джихадисты предположительно разместили в интернете видео убийства 25 человек на руинах древнего города Пальмира.
При этом запись впервые появилась на аккаунтах, ранее не связанных с экстремистской группировкой "Исламское государство".
На прошлой неделе боевики уничтожили несколько статуй древней Пальмиры, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО.