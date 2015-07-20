Россия заявила, что учения Украина-НАТО могут "сорвать прогресс в мирном урегулировании" на Донбассе

В МИД РФ заявляют, что совместные учения Украины и стран НАТО «способны поставить под угрозу срыва наметившийся прогресс в мирном урегулировании глубокого кризиса» на востоке Украины.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ, текстом которого располагает УНИАН.

«Стартовавшие 20 июля во Львовской области под командованием США очередные совместные военные учения стран-членов НАТО и Вооруженных сил Украины являются наглядной демонстрацией взятого в Североатлантическом альянсе провокационного курса на безоговорочную поддержку политики нынешних «киевских властей» на востоке Украины, в результате которой в регионе каждый день продолжают гибнуть мирные жители», - заявили в МИД РФ.

При этом отмечается, что, «несмотря на громкие заявления руководства блока о необходимости соблюдения Минских договоренностей и официально декларируемую поддержку предпринимаемых в рамках «нормандского формата» усилий по прекращению огня, в НАТО не только не готовы признать ошибочность и возможные взрывоопасные последствия проведения таких тренировок, но и существенно увеличили их масштаб и число задействованных войск по сравнению с аналогичными учениями прошлого года».

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«В Альянсе должны отдавать себе отчет, что подобные действия, подогревающие реваншистские настроения «киевской партии войны», способны поставить под угрозу срыва наметившийся прогресс в мирном урегулировании глубокого кризиса в Украине», - говорится в комментарии МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля на базе Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон на Львовщине) состоялась официальная церемония открытия масштабного украинско-американского командно-штабного учения с привлечением войск «Репид Трайдент/Сейбр Гардиан-2015».

Воинские подразделения, кроме Украины и США, прислали Королевство Бельгия, Болгария, Канада, Эстония, Грузия, Германия, Великобритания, Латвия, Литва, Молдова, Норвегия, Польша, Румыния, Испания, Швеция, Турция.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

12 февраля 2015 года в Минске были подписаны соглашения об урегулировании ситуации в Луганской и Донецкой областях, в частности, документами предусмотрено прекращении огня с 00.00 15 февраля, отвод всех тяжелых вооружений, обмен пленными.

Однако боевики и российские военные нарушают все договоренности.