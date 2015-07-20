Совбез ООН единогласно принял резолюцию в поддержку ядерной сделки с Ираном

Как сообщает ТАСС, за документ проголосовали все 15 стран-членов Совбеза.

Согласно резолюции, все международные санкции с Ирана будут сняты через 10 лет при условии, что власти страны будут выполнять договоренности, достигнутые с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ и Германия) в Вене.

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Первым важнейшим этапом выполнения соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП) будет поступление доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ, который подтвердит выполнение Тегераном ключевых положений принятого в австрийской столице 14 июля Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Сразу после этого прекратят действовать семь предыдущих резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся ИЯП.

Как сообщал УНИАН, 14 июля "шестерка" международных переговорщиков и Иран достигли в Вене соглашения по ядерной проблеме.