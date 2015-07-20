В Кыргызстане задержали связанного с ИГИЛ экс-депутата

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности, пишет кыргызская служба Радио Свобода.

Источники в силовых органах подтвердили, что речь идет о Кунакунове Максате Касымжановиче.

Следствием установлено, что боевики подпольной ячейки международной террористической организации Исламское государство, уничтоженные в ходе антитеррористической операции 16 июля 2015 года в Бишкек, имели непосредственный контакт и устойчивую связь с задержанным.

Как отмечается, получены данные о том, что задержанный К.М.К. через одного из лидеров уничтоженной в ходе антитеррористической операции ячейки Тариела Джумагулова, ранее судимого, бывшего члена ОПГ по кличке Тоха, передавал денежные средства нейтрализованной террористической группировке и обеспечил их оружием, в частности двумя автоматами Калашникова, которые были изъятые в числе арсенала на месте проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеКыргызстан заявил о ликвидации нескольких членов "Исламского государства"Также согласно полученным данным, по замыслу и наводке К.М.К. вооруженная группа Джумагулова должна была осуществить ряд разбойных нападений на финансовые учреждения и частных лиц с целью завладения денежными средствами и последующего их использования для финансирования террористической деятельности и дестабилизации ситуации в стране.

В настоящее время задержанный доставлен и водворен в ИВС ГКНБ КР.