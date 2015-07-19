Олланд призвал создать отдельное правительство еврозоны

Как передает Русская служба Би-Би-Си, об этом Олланд написал в еженедельной газете Journal du Dimanche.

По замыслу Олланда, это должно подстегнуть веру граждан ЕС в европейский проект, которая несколько ослабла на фоне экономического кризиса в Греции и трудных переговоров с европейскими финансовыми институтами.

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Как отметил французский президент, 19 стран-членов еврозоны решили вступить в этот валютный союз, потому что это было в их интересах, и никто не отважился из него выйти.

По его словам, популистские движения наживаются на разочаровании европейцев в европейских институтах и нападают на ЕС, потому что "они боятся мира, они хотят, чтобы вернулись разобщенность, стены и заборы".