Ципрас уволил членов правительства, не поддержавших сделку с кредиторами
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас отправил в отставку десять членов правительства, проголосовавших против сделки с кредиторами.
Речь идет о министрах и их заместителях, пишет Русская служба Би-Би-Си.
В частности, должности лишился министр энергетики и лидер левой платформы правящей партии "Сиризы" Панайотис Лафазанис. Его должность займет Панос Скурлетис, до этого возглавлявший министерство труда.
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Также стало известно, что место ушедшей в отставку Нади Валавани на посту замминистра труда займет Трифон Алексиадис. Валавани объяснила свой уход несогласием с новыми договоренностями с Еврогруппой.
Свои места удалось сохранить министру финансов, министру внутренних дел и министру национальной обороны.
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Ранее УНИАН сообщал, что министры финансов еврозоны согласились выделить Греции переходный заем в размере семи миллиардов евро. Это было сделано после того, как парламент Греции одобрил пакет реформ, выдвинутых Ципрасом по требованию кредиторов.