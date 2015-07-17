Ципрас уволил членов правительства, не поддержавших сделку с кредиторами

Речь идет о министрах и их заместителях, пишет Русская служба Би-Би-Си.

В частности, должности лишился министр энергетики и лидер левой платформы правящей партии "Сиризы" Панайотис Лафазанис. Его должность займет Панос Скурлетис, до этого возглавлявший министерство труда.

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Также стало известно, что место ушедшей в отставку Нади Валавани на посту замминистра труда займет Трифон Алексиадис. Валавани объяснила свой уход несогласием с новыми договоренностями с Еврогруппой.

Свои места удалось сохранить министру финансов, министру внутренних дел и министру национальной обороны.

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Ранее УНИАН сообщал, что министры финансов еврозоны согласились выделить Греции переходный заем в размере семи миллиардов евро. Это было сделано после того, как парламент Греции одобрил пакет реформ, выдвинутых Ципрасом по требованию кредиторов.