В Lufthansa знали, что второй пилот А320 страдал от депрессии
21:50, 31 марта 2015Мир
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Второй пилот разбившегося во Франции самолета А320 Андреас Любиц 6 лет назад информировал Lufthansa о "серьезном эпизоде депрессии".
В авиакомпании знали о подверженности депрессиям второго пилота / Bild
Об этом говорится в сообщении компании, передает Би-би-си. Речь идет об электронных письмах, которые Андреас Любиц писал в летную школу Lufthansa в Бремене, когда возобновил обучение.
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В компании вновь подтвердили, что Андреас Любиц прошел все необходимые медицинские проверки, документы о которых предоставлены следователям.
Напомним, Airbus A320 авиакомпании Germanwings разбился 24 марта в Альпах, все 150 человек на борту погибли. По версии следствия, самолет был умышленно направлен к земле вторым пилотом.
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