В Lufthansa знали, что второй пилот А320 страдал от депрессии

21:50, 31 марта 2015
Мир
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Второй пилот разбившегося во Франции самолета А320 Андреас Любиц 6 лет назад информировал Lufthansa о "серьезном эпизоде депрессии".

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Об этом говорится в сообщении компании, передает Би-би-си. Речь идет об электронных письмах, которые Андреас Любиц писал в летную школу Lufthansa в Бремене, когда возобновил обучение.

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В компании вновь подтвердили, что Андреас Любиц прошел все необходимые медицинские проверки, документы о которых предоставлены следователям.

Напомним, Airbus A320 авиакомпании Germanwings разбился 24 марта в Альпах, все 150 человек на борту погибли. По версии следствия, самолет был умышленно направлен к земле вторым пилотом.

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