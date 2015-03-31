В Lufthansa знали, что второй пилот А320 страдал от депрессии

Об этом говорится в сообщении компании, передает Би-би-си. Речь идет об электронных письмах, которые Андреас Любиц писал в летную школу Lufthansa в Бремене, когда возобновил обучение.

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В компании вновь подтвердили, что Андреас Любиц прошел все необходимые медицинские проверки, документы о которых предоставлены следователям.

Напомним, Airbus A320 авиакомпании Germanwings разбился 24 марта в Альпах, все 150 человек на борту погибли. По версии следствия, самолет был умышленно направлен к земле вторым пилотом.