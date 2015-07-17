США призывают всех приложить усилия, чтобы установить правду о катастрофе МН17 - Керри

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Джона Керри, распространенном в пятницу, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

По словам Керри, США поддерживают работу, которая была сделана совместной группой следователей и нидерландском Советом безопасности. "Поэтому мы настоятельно призываем всех к всестороннему сотрудничеству и поддержать усилия, направленные на то, чтобы раскрыть всю правду", - заявил он.

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Керри напомнил, что рейс МН17 Малазийских авиалиний был сбит над восточной Украиной год назад, забрав 17 июля 2014 года жизнь 298 невинных людей из 11 стран. "Наши мысли остаются с теми, кто загиб, мы вместе с друзьями, семьями во время чествования их памяти", - говорится в заявлении.

Керри также отметил, что еще 20 июля прошлого года заявил о том, что "мы считаем, что MH17 был сбит зенитной ракетой, выпущенной с территории, подконтрольной сепаратистам в Восточной Украине". "Год спустя мы решительно подтверждаем нашу приверженность тщательному и независимому международному расследованию для выявления всех фактов того, что произошло в тот день и, самое главное, видеть, что виновные привлечены к ответственности", - заявил государственный секретарь.

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Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины приняла Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, национальных парламентов государств мира по созданию международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за преступление, связанное со сбитым самолетом авиакомпании Malaysian Airlines, совершавший рейс MH17 17 июля 2014 года.