Frankfurter Allgemeine: Рубль на исходе

В статье Райнхарда Везера «Рубль на исходе», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, говорится о том, что когда несколько лет назад российская экономика благодаря высоким ценам на нефть и газ энергично росла, и для российского спорта не было ничего слишком дорогого. И государство, и крупные государственные и частные компании, которым Кремль это настоятельно рекомендовал, щедро давали деньги. Один за другим были побиты финансовые рекорды – стоимость Олимпиады в Сочи, а также заработная плата для тренеров и спортсменов. Все это служило одной заявленной Владимиром Путиным политической цели: спорт должен продемонстрировать новую силу России, и увеличить ее престиж. Насколько разумным при этом было использование ресурсов, не имело никакого значения.

Уже на заключительных этапах подготовки к Олимпиаде, картина была не такой радужной, так что руководство России всеми возможными уловками пыталось уменьшить почти неизмеримо возросшие издержки в Сочи. После введения западных санкций из-за войны в Украине и падения цен на сырье, экономическая ситуация в России существенно ухудшилась. У многих частных инвесторов, которые должны были вкладывать деньги во славу родины, медленно заканчиваются деньги – и расходы переходят российскому государству. Так вышло с гонкой «Формула-1» в Сочи, и с ЧМ-2018, хотя весной министр спорта Виталий Мутко объявил о сокращении общего бюджета на десять процентов, государственной доли это вряд ли коснулось.

Есть угроза, что дорогие стадионы будут пустовать

Леонид Слуцкий, тренер футбольного клуба ЦСКА и серьезный кандидат в преемники уволенного во вторник Фабио Капелло (до сих пор самого высокооплачиваемого тренера в мире), недавно выразил опасения, что после чемпионата мира все дорогие новые стадионы будут пустовать.

Учитывая среднее число зрителей высшей российской футбольной лиги, которое составляет чуть более 10 000, это вполне возможно. Только тогда будет видна полная цена объектов спортивного престижа. В этом Россия, конечно, не одинока: Южная Африка и Бразилия после чемпионатов мира 2010 и 2014 года, а также Польша и Украина после Евро-2012, могут много об этом рассказать.