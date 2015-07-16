Досрочные выборы в Греции могут пройти уже осенью

Об этом сообщает Reuters.

"Вполне вероятно, что выборы пройдут в сентябре или октябре, в зависимости от развития событий", — сказал Вуцис.

На референдуме 5 июля греческие избиратели отвергли предложение кредиторов из ЕС о проведении сокращений в обмен на продолжение внешнего финансирования страны. Вечером в четверг Греция направила кредиторам программу реформ, необходимую для заключения соглашения.

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Премьер-министр Греции Ципрас заявлял, что не намерен создавать правительство национального единства с теми, кто голосовал за ультиматумы, и от правительственной коалиции и парламентского большинства при голосовании зависит, будут проводиться досрочные выборы или нет.

Ранее уже сообщалось, что выборы могут пройти, скорее всего, в конце сентября или октябре, когда закончится массовый туристический сезон.