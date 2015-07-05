Греки на референдуме сказали "нет" предложениям кредиторов - экзит-пол

Об этом сообщает АР.

Правительство предлагало гражданам ответить "нет" или "да" на вопрос, следует ли принять проект соглашения, представленный Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ 25 июня.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на телеканал ERT, по итогам четырех экзит-полов на референдуме от 49,5% до 54,5% избирателей сказали "нет" требованиям кредиторов, от 45,5% до 50,5% - "да".

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Как сообщалось ранее, референдум должен быть признан состоявшимся, поскольку в нем приняли участие более 50 процентов избирателей.

Леворадикальное правительство во главе с Алексисом Ципрасом отвергло требования ЕС, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда провести реформы в сфере сокращения бюджетных расходов и повысить налоги в обмен на разблокирование международной финансовой помощи.

3 июля Европейский фонд финансовой стабильности констатировал дефолт Афин по обязательствам перед ним, а 1 июля Греция стала первой страной, которая оказалась в состоянии дефолта по отношению к МВФ.