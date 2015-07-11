США хотят разместить танки в Германии из-за угрозы со стороны России

Об этом сказал начальник штаба армии генерал Рэй Одиерно в интервью Wall Street Journal, сообщает «Европейская правда».

Одиерно заявил, что хочет развернуть дополнительные бригады с тяжелой техникой, включая танки и бронетранспортеры, в Германии. Это позволит быстро развернуть необходимые силы в Европе в случае кризиса.

В то время как техника в Восточной Европе будет регулярно использоваться небольшими подразделениями для учений, большие запасы тяжелой техники в Германии могут быть использованы в случае угрозы. Это позволит бригаде из около 3500 солдат быстро перемещаться по Европе.

Одиерно также намерен назначить 4-ю пехотную дивизию в Колорадо в качестве так называемой "выравниваемой" региональной силы в Европе.

Это значит, что бригада, вертолеты и специалисты по логистике регулярно будут разворачиваться в Европу для проведения маневров.

В настоящее время у армии США такое назначение имеет одна бригада, базирующаяся в штате Джорджия.

Новый план, который будет реализован в течение ближайших двух лет, позволит большему количеству солдат участвовать в операциях и учениях в Европе.

Кроме того, он позволит экспертам разведки сосредоточиться на угрозе со стороны России.