На юге Германии мужчина на кабриолете стрелял в прохожих, погибли двое
14:12, 10 июля 2015Мир
965 0
На юге Германии в городе Ансбах мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна автомобиля.
Водитель стрелял в случайных прохожих / vitebsk.irr.by
Как сообщают местные СМИ, в результате стрельбы погибли двое людей – мужчина и женщина.
Еще нескольким мужчинам удалось выжить, передает ТСН.
Читайте такжеВ результате стрельбы в американском Балтиморе убиты 3 человека
К тому же в полиции рассказали, что злоумышленник передвигался на кабриолете Mercedes серебристого цвета.
Позже, ссылаясь на правоохранителей, СМИ сообщили, что стрелок, который разъезжал по окрестностям Ансбаха и стрелял в случайных прохожих, был задержан, сейчас его мотивы неизвестны.
Напомним, ранее в США неизвестные устроили кровавую стрельбу возле университета.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter