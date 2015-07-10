На юге Германии мужчина на кабриолете стрелял в прохожих, погибли двое

Как сообщают местные СМИ, в результате стрельбы погибли двое людей – мужчина и женщина.

Еще нескольким мужчинам удалось выжить, передает ТСН.

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К тому же в полиции рассказали, что злоумышленник передвигался на кабриолете Mercedes серебристого цвета.

Позже, ссылаясь на правоохранителей, СМИ сообщили, что стрелок, который разъезжал по окрестностям Ансбаха и стрелял в случайных прохожих, был задержан, сейчас его мотивы неизвестны.

Напомним, ранее в США неизвестные устроили кровавую стрельбу возле университета.