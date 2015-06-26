В Тунисе неизвестные открыли стрельбу в отеле, есть жертвы

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на местную полицию.

На месте была слышна стрельба. По данным полиции, убит один из нападавших. Некоторые очевидцы сообщают о взрывах, но официального подтверждения этой информации пока нет.

С марта, когда в результате нападения на музей "Бардо" в столице Туниса погиб 21 турист из Великобритании, Франции, Италии, Колумбии и Японии, многие связанные с туристической отраслью объекты в Тунисе находятся в режиме повышенной охраны.

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Ранее сообщалось, во французском городе Сен-Кантен-Фалавье произошла атака на завод промышленных газов. Возле помещения завода было найдено обезглавленное тело, еще несколько человек были ранены в результате взрыва. Подозреваемый в нападении на завод задержан.