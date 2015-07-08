Die Zeit: Трансатлантический диалог нарушен

В статье Маттиаса Насса «Трансатлантический диалог нарушен», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, говорится о том, что немецко-американские отношения ухудшаются. Хотя в высоких правительственных кругах в Берлине заявляют, что политическое сотрудничество никогда не было таким слаженным, как сегодня, но немецкую общественность все больше поражают действия старого друга в стране.

Еженедельно Агентство национальной безопасности обеспечивает новые заголовки. Его мания, кажется, не знает никаких ограничений, оно жадно собирает всю информацию, которую можно получить, и не останавливается даже перед министерством сельского хозяйства. Американцы шпионят также и за журналистами, как в собственных интересах сообщало на днях издание Der Spiegel.

Можно воспринимать это с юмором, как лидер СДПГ и министр экономики Зигмар Габриэль, чей номер телефона также находится в списке «селекторов» АНБ. На самом деле, это невероятный скандал. Редко бывало, чтобы в немецко-американских отношениях за такой короткий период времени было потеряно столько доверия.

Можно подойти к ситуации технически. В Берлине политики и высокопоставленные чиновники вооружаются крипто-телефонами. Они больше не звонят друг другу, используя открытые линии, скоро для конфиденциальных разговоров они будут встречаться на свежем воздухе в зоопарке или в лесу. И не потому, что русские или китайцы могут подслушивать, а из опасений, что прослушают американцы и британцы. Британцы? Да, разведка ЦПС, как говорят все эксперты, делает это еще активнее, чем АНБ.

И можно также спросить о политических уроках. С большой дотошностью это делает следственная комиссия Бундестага по вопросу АНБ. Депутаты хотят знать: Работает ли наблюдение государственной канцелярии над Федеральной разведывательной службой? Есть ли у парламента достаточно прав для управления? И: Не были ли мы все слишком наивными?

Только не попадаться!

Затем можно полететь через Атлантику. И, в отличие от Берлина, в Вашингтоне не видно растерянности, скорее, отсутствие понимания. Из-за чего вся эта суета?

В американской столице многие задаются вопросом, как летом 2013 года немецкие переговорщики могли воспринять всерьез предложенное «соглашение об отказе от шпионажа». Соглашение, которого у Америки нет ни с одной страной в мире, его хотели заключить со страной, в которой были спланированы и подготовлены теракты 11 сентября 2011 года? Невероятно!

Да, немцы действительно были наивными, считают те, кто профессионально занимается вопросами разведки. Конечно, шпионаж незаконный и в Америке. И кто попадется за этим занятием, окажется в тюрьме. Но в то же время это международно принятая практика, осуществляемая каждой страной мира. Переговоры о «службах» в Вашингтоне часто заканчиваются вздохом: Эй, повзрослейте наконец!

Тот, кто поднялся в службах к верхам, говорит так: «Германия – важная страна. И, несмотря на то, что это хороший друг, немецкие и американские интересы не всегда совпадают. Бывает время, когда немецкая политика отступает от того, что предпочли бы американцы. Такие знания полезны для политиков в Вашингтоне». Вот как все просто.

Он продолжил: «Это информация, которую мы не получим любым другим способом, но мы думаем, что она нам нужна». Наконец, изюминка: «Мы не шпионим за плохими людьми, мы шпионим только за интересными».

В отличие от американцев, немецкие высокопоставленные чиновники, которые на самом деле должны это знать, клянутся: Мы не делаем этого. Мы не шпионим за американцами таким же образом. Другими словами: на крыше немецкого посольства в Вашингтоне нет никаких антенн, направленных на Белый Дом.

Кажется, здесь речь идет уже не столько о разнице во власти, деньгах и технических ноу-хау. Скорее здесь сталкиваются разные способы мышления и мировоззрения. Ясно только одно: Трансатлантический диалог нарушен, его необходимо срочно восстановить. Но это не сработает, если все будут совершать звонки, используя только защищенные от прослушивания линии. Президент Германии должен поставить этот вопрос на повестку дня, когда он посетит Вашингтон в октябре.