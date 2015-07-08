В результате стрельбы в американском Балтиморе убиты 3 человека

Местные СМИ сообщили, что убиты двое мужчин и одна женщина, передает Би-би-си. Подробности пока неизвестны, однако отмечается, что похожий инцидент со стрельбой произошел здесь пять дней назад. Тогда в этом квартале неизвестные открыли стрельбу по проезжавшей машине, ранив пасажира.

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В этом году Балтиморе произошли массовые акции протеста, вызванные гибелью афроамериканца Фредди Грея, который получил серьезные травмы шеи при задержании полицией и в результате полученных травм скончался в больнице.

В день смерти Фредди Грея в Балтиморе начались акции протеста, не прекращавшиеся несколько недель и переросшие в столкновения с полицией, погромы и поджоги. В штат для наведения порядка была введена национальная гвардия.

В начале мая министерство юстиции США начало расследование в отношении полицейского управления Балтимора. Расследование должно установить, нарушили ли полицейские конституцию страны, в том числе путем неоправданного применения силы.