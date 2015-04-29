Нацгвардия США патрулирует Балтимор, чтобы избежать новых протестов

Во вторник в городе протестующие поджигали машины и дома, передает ВВС Украина.

Власть заявляет, что сгорели 144 автомобиля и 15 зданий. Одновременно были арестованы 200 человек.

Как отмечают спасатели, им удалось потушить еще не все очаги возгорания. В городе объявили чрезвычайное положение.

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Протесты начались после похорон 25-летнего темнокожего Фредди Грея, который получил серьезные травмы шеи во время задержания полицией. 25-летний афроамериканец Фредди Грей умер 19 апреля, после того, как неделю находился в коме.

По данным полиции, 15 офицеров были ранены из-за того, что в них бросали камни и бутылки, двое из них находятся в больнице.

Комендантский час в 620-тысячном городе начнется со вторника - он продлится с 22:00 до 05:00 по местному времени. Государственные школы закроют во вторник.