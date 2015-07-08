Российский турпоток за рубеж снизился на 40%

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.

Поток иностранных туристов в Россию вырос за это же время на 16%.

"Количество людей, которые хотят приехать к нам, возросло на 16%, выехали на отдых из РФ на 40% меньше", – сказал Сафонов на совещании по подготовке президиума Госсовета по вопросу развития туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплекса России.

По словам главы Ростуризма, падение въездного туризма отмечается на европейском направлении и США, тогда как рост обеспечивают азиатские и тихоокеанские путешественники.

Читайте такжеРоссия теряет популярность среди немецких туристов

"Это общемировая тенденция. Основной рост турпотока дают китайские туристы", – заявил Сафонов.

Он сообщил, что в 2014 году путешествовало 107 млн китайцев, а в Россию приезжает лишь 1% (1,15 млн).

"Мы ставим задачу совместно с турведомством КНР в разы увеличить количество китайских туристов, приезжающих к нам", – добавил глава ведомства.

Читайте такжеВ РФ предложили разработать памятку для туристов: "отпуск - это не узаконенный двухнедельный запой"

Сафонов также отметил, что согласно прогнозам, тенденция сокращения выездного туризма в России и роста внутренних турпотоков сохранится.