Российский турпоток за рубеж снизился на 40%
Глава Ростуризма настроен оптимистично: он планирует в разы увеличить количество китайских туристов, приезжающих в Россию.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.
Поток иностранных туристов в Россию вырос за это же время на 16%.
"Количество людей, которые хотят приехать к нам, возросло на 16%, выехали на отдых из РФ на 40% меньше", – сказал Сафонов на совещании по подготовке президиума Госсовета по вопросу развития туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплекса России.
По словам главы Ростуризма, падение въездного туризма отмечается на европейском направлении и США, тогда как рост обеспечивают азиатские и тихоокеанские путешественники.
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"Это общемировая тенденция. Основной рост турпотока дают китайские туристы", – заявил Сафонов.
Он сообщил, что в 2014 году путешествовало 107 млн китайцев, а в Россию приезжает лишь 1% (1,15 млн).
"Мы ставим задачу совместно с турведомством КНР в разы увеличить количество китайских туристов, приезжающих к нам", – добавил глава ведомства.
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Сафонов также отметил, что согласно прогнозам, тенденция сокращения выездного туризма в России и роста внутренних турпотоков сохранится.