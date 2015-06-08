Россияне все меньше выезжают за рубеж: количество поездок в этом году упало почти вполовину
Отмечается снижение интереса даже к наиболее бюджетным направлениям, таких как Турция и Египет.
Снижение выездного туристического потока в России первом квартале 2015 года составило 40% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Об этом говорится в отчете Росстата, опубликованном на сайте Федерального агентства по туризму.
По сравнению с первым кварталом 2014 года, когда отпуск за границей провели 3,181 миллиона россиян, за аналогичный период текущего года за рубеж с туристическими целями выехало всего 1,899 миллиона человек.
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Отмечается снижение интереса и к наиболее бюджетным направлениям - Турция недосчиталась трети отдыхающих из России, Египет принял на четверть меньше россиян.
Европейские направления, активно продававшиеся туроператорами на российском рынке, также переживают снижение спроса: Австрия, Германия, Франция и Чехия потеряли от 50 до 30%
Напомним, согласно прогнозам Ростуризма сокращение выездного туризма сохранится весь год.