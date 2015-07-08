Руководство армии США сократит около 40 тысяч военных
09:26, 08 июля 2015Мир
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Руководство армии США намерено сократить около 40 тысяч военнослужащих в течение ближайших двух лет, сообщают американские СМИ.
REUTERS
Под сокращение также попадут 17 тысяч гражданских служащих, работающих в армейских структурах.
Таким образом, к концу 2017 года штатный состав армии США сократится до 450 тысяч военнослужащих, передает Русская служба ВВС.
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В 2012 году - в разгар вооруженных конфликтов в Ираке и Афганистане - в американских войсках насчитывалось 570 тысяч военнослужащих.
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