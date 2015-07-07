Список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился 25 объектами

Решение о внесении новых объектов в список принял Комитет Всемирного наследия в рамках 39-й сессии в Бонне, передает "Моя планета". Впервые в списке ЮНЕСКО оказались достопримечательности Сингапура и Ямайки: сингапурский ботанический сад, ямайские Голубые горы и горы Джона Кроу.

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Достоинством первого объекта является современность и научные разработки, второй вошел благодаря исторической ценности. "Объект, расположенный на юго-востоке Ямайки, представляет собой густо заросшую лесами пересеченную горную местность, которая служила пристанищем для маронов (беглых рабов), первоначально людей коренной народности таино, позднее - порабощенных африканцев, - говорится на официальном сайте организации. - В этом изолированном регионе им удавалось противостоять европейской колонизации благодаря разветвленной сети троп, укрытий и поселений, которые сформировали так называемый "маршрут наследия" города Нэнни-Таун. Леса обеспечивали беглых рабов всем необходимым для выживания. Маронов связывали с лесами и горами тесные духовные связи, которые и сегодня находят отражение в их нематериальном культурном наследии (религиозных обрядах, традиционной медицине, танцах и пр.). Данный объект также является "горячей точкой" биоразнообразия Карибских островов и отличается высоким уровнем эндемизма флоры, в частности лишайников, мхов и некоторых видов цветочных растений".

Также среди новых объектов ЮНЕСКО наскальная живопись Саудовской Аравии - многочисленные петроглифы и рисунки на скалах гор аль-Манджор и Раат; склоны холмов, винодельческие дома и погреба Шампани и винодельческие земли Бургундии; некрополь Бейт-Шеарим в Израиле - символ еврейского возрождения; охотничьи угодья Северной Зеландии в Дании; Эфес, а также крепость Диярбакыр и сады Хевсель в Турции; архитектурный комплекс китайских правителей "тусы" в Китае; историческая область королевства Пэкче в Корее; арабо-норманнское наследие Палермо и кафедральные соборы в Чефалу и Монреале в Италии.

В числе достопримечательностей, заслуживших признание экспертов, - Вифавара в Иордании: место крещения Иисуса Христа. "Археологический объект, расположенный на восточном берегу реки Иордан в 9 км к северу от Мертвого моря, включает две основные археологические зоны: Тель-эль-Харрар, также известный как "холм вознесения пророка Илии", и район, где расположены церкви Иоанна Крестителя близ Иордана. Согласно христианской вере в Вифаваре Иисус из Назарета принял крещение от Иоанна Предтечи. Вифавара, окруженная дикой природой, хранит следы римской и византийской цивилизаций – церкви, часовни, монастырь, пещеры, служившие убежищами для отшельников, и крестильные купели - свидетельства высокой религиозной ценности объекта. Вифавара является местом паломничества христиан", - говорится на сайте ЮНЕСКО.

Еще одно священное место в списке - гора Бурхан-Халдун и ее окрестности в Монголии. "Поклонение священной горе Бурхан-Халдун связано с культом гор, рек и ову (шаманские пирамиды из камней), в котором слились древние шаманские и буддистские традиции. Кроме того, окрестности горы Бурхан-Халдун считаются местом рождения и захоронения Чингисхана. Объект свидетельствует об усилиях великого хана укрепить культ гор как важный фактор объединения монгольского народа", - отмечается в пресс-релизе.