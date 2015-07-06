ЮНЕСКО обвиняет "Исламское государство" в культурном геноциде

15:35, 06 июля 2015
Мир
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За последние несколько дней боевики «Исламского государства» (ИГИЛ) уничтожили в Сирии несколько древних памятников культуры.

REUTERS

Директор агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры Ирина Бокова называет такие действия культурным геноцидом и считает, что они негативно влияют на жителей региона, страдающего от войны, пишет Голос Америки.

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"Культурный геноцид является нарушением прав тысяч, если не миллионов, женщин и мужчин, целых общин. Такие действия сводят на нет возможность диалога в будущем и примирение", - заявила она.

Директор ЮНЕСКО добавляет, немало памятников культуры продается боевиками ИГИЛ на черном рынке. Полученные средства идут на поддержку деятельности боевиков.

В начале этого года, исламисты в Ираке нанесли непоправимый ущерб сокровищам, которые простояли там тысячелетия. В видеозаписи, обнародованной в феврале, боевики сверлят и бьют молотками по предметам из коллекции Мосульського музея. Это поразило людей во всем мире, в частности сотрудников Института востоковедения при Чикагском Университете.

"Очень, очень трудно не поддаться угнетению, видя такое. Это невероятная потеря всего, ради чего мы работаем", - заявивархеолог Макгвайер Гибсон.

Макгвайер Гибсон – профессор месопотамской археологии. Он бывал в Мосуле и изучал артефакты, разрушенные на видео. Одна из уничтоженных реликвий – статуя крылатого быка с человеческой головой, которой более двух с половиной тысячи лет.

"Они уничтожили голову одного из тех быков, которые еще оставались целыми. Он был в очень, очень хорошем состоянии", - добавил археолог.

Читайте такжеБоевики "Исламского государства" взялись за статуи из ПальмирыЭтого крылатого быка нашли в Ираке в 1920-30-е годы археологи Института востоковедения.

Лора Тедеско, руководитель программы культурного наследия Государственного департамента США, считает разрушение в Мосульском музее провокацией.

"Думаю, есть много мотивов для разрушения, и это связано с уничтожением идолопоклоннических статуй. Также, по моему мнению, они хотят показать свою силу людям в Ираке, Сирии, во всем мире, и вызвать гнев", - считает руководитель программы Госдепа.

Лора напомнила, как в 2001 году в афганском городе Бамиян Талибан уничтожил гигантские статуи Будды, высеченные в склоне горы в 6 веке.

"Это разновидность культурного геноцида. Они лишают цивилизацию ее наследия, ее культурного прошлого. Это способ уничтожить чувство идентичности", - сказала Лора Тедеско.

Профессор Гибсон видел статуи, когда посещал Афганистан 1969 года. Теперь они существуют только на снимках - и в его воспоминаниях.

"Культура не может самовозобновиться. Если культура уничтожена, то уничтожена. Эти предметы, если их уничтожили, то им конец", - сказал археолог.

В ЮНЕСКО обязались бороться с торговлей запрещенными артефактами и обещают привлечь виновных в уничтожении тысячелетних памятников к ответственности. Однако, по словам экспертов, это будет сделать крайне трудно. Пока Западные страны обдумывают пути обуздания боевиков ИГИЛ, те продолжают уничтожать все следы культур, отличные от их собственных.

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