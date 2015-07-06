Глава МИД Латвии: результат референдума – шаг к выходу Греции из еврозоны

Результат воскресного референдума в Греции, во время которого 61% греков проголосовали против предложений международных кредиторов, является шагом к выходу страны из еврозоны.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Едагр Ринкевичс, сообщает "Европейская правда".

По его словам, нужно искать компромисс, хотя это будет очень сложно.

Как отметил глава МИД Латвии, никто не хочет выхода Греции из еврозоны, но пока итог референдума нельзя интерпретировать иначе.

"Конечно, на референдуме выражена воля жителей Греции, которую нужно уважать. Но нужно уважать и желание других европейцев", - подчеркнул Ринкевичс.

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"Я сомневаюсь, что граждане любой страны хотят платить за ошибки, совершенные Грецией десять лет назад. Также этот случай может вызвать эффект домино в других странах и уже гораздо серьезнее скажется на еврозоне", - отметил он.