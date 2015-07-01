США и Куба объявят об открытии посольств в своих столицах впервые за 54 года

Об этом заявил американский высокопоставленный чиновник на условиях анонимности, передает Би-би-си. Американский чиновник сообщил, что объявление об открытии посольств запланировано на утро 1 июля по вашингтонскому времени.

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Это станет важным шагом в восстановлении дипломатических отношений между странами, которые были заморожены с 1961 года.

США и Куба договорились нормализовать отношения в конце прошлого года. В апреле президент США принял решение исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма.