США и Куба объявят об открытии посольств в своих столицах впервые за 54 года
08:51, 01 июля 2015Мир
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США и Куба сегодня объявят об открытии посольств в столицах - Вашингтоне и Гаване. Таким образом, страны впервые за 54 года меняются послами.
На Кубу прибудет посол США / cuabroad.cua.edu
Об этом заявил американский высокопоставленный чиновник на условиях анонимности, передает Би-би-си. Американский чиновник сообщил, что объявление об открытии посольств запланировано на утро 1 июля по вашингтонскому времени.
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Это станет важным шагом в восстановлении дипломатических отношений между странами, которые были заморожены с 1961 года.
США и Куба договорились нормализовать отношения в конце прошлого года. В апреле президент США принял решение исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма.
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