Власти США официально исключили Кубу из списка спонсоров терроризма
18:47, 29 мая 2015Мир
1266 0
Власти США официально исключили Кубу из списка стран-спонсоров терроризма, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на государственный департамент США.
США продолжают восстанавливать дипотношения с Кубой / Flickr.com, Jaume Escofet
В сообщении отмечается, что это решение устраняет последнее препятствие для восстановления дипломатических отношений между двумя странами, разорванных 54 года назад, пишет Русская служба ВВС.
Читайте такжеМежду США и Кубой впервые за 50 лет начнут курсировать паромы
О намерении исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма в апреле сообщил президент США Барак Обама. Это заявление было сделано на фоне постепенного улучшения отношений между Вашингтоном и Гаваной.
В декабре прошлого года Обама заявил, что США заинтересованы в открытии своего посольства на Кубе и в развитии торговых отношений с ней.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter