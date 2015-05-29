Власти США официально исключили Кубу из списка спонсоров терроризма

В сообщении отмечается, что это решение устраняет последнее препятствие для восстановления дипломатических отношений между двумя странами, разорванных 54 года назад, пишет Русская служба ВВС.

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О намерении исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма в апреле сообщил президент США Барак Обама. Это заявление было сделано на фоне постепенного улучшения отношений между Вашингтоном и Гаваной.

В декабре прошлого года Обама заявил, что США заинтересованы в открытии своего посольства на Кубе и в развитии торговых отношений с ней.