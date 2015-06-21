Иванов: возможность России вторгнуться в Прибалтику - "бред сивой кобылы"

Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Дождь.

По словам Иванова, страны Прибалтики специально распространяют подобные сообщения, чтобы получить деньги от НАТО.

«Это психическое расстройство, навязчивая идея, болезнь. Конечно, это делается сознательно, чтобы получить от вас деньги. Вам придется держать ваших солдат в готовности, направлять туда свои самолеты, тратить военный бюджет на ненужные цели. В этом их цель», — заявил Иванов.

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Возможность вторжения в Прибалтику глава администрации президента считает бессмысленной.

«Вы что, серьезно думаете, что мы хотим развязать войну с НАТО? Мы что, самоубийцы?», — ответил он.

Как сообщал УНИАН ранее, министр обороны США Эштон Картер в воскресенье, 21 июня, отправляется в Европу для встречи с коллегами по НАТО. Цель его визита – вместе с европейскими коллегами проанализировать прогресс НАТО в решении проблемы безопасности, в частности в условиях российской агрессии.

Кроме того, с министрами обороны стран альянса он обсудит дальнейшие шаги для повышения эффективности их работы.