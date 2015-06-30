США снимают запрет на военную помощь Бахрейну

Пресс-секретарь госдепартамента США Джон Кирби подчеркнул, что правительство по-прежнему считает, что ситуация с правами человека в Бахрейне далека от идеала, но признает, что в последнее время Манама добилась прогресса на этом поприще, передает Би-би-си.

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Правозащитники из Human Rights Watch подвергли решение американских властей резкой критике, напоминая, что тюрьмы в Бахрейне "трещат по швам" от обилия политзаключенных.

Массовые протесты против суннитского правительства Бахрейна вспыхивали несколько раз с начала 2011 года. В ходе беспорядков погибли десятки людей, в основном шиитов по вероисповеданию.