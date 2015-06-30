В Москве в понедельник похоронили бывшего премьер-министра России Евгения Примакова
В Москве, в понедельник, 29 июня, на Новодевичьем кладбище с военными почестями похоронили бывшего премьер-министра России Евгения Примакова.
Как передает телеканал "Дождь", в траурной церемонии, кроме его родственников и близких, принимали участие президент Владимир Путин, руководство администрации Кремля, члены правительства, друзья и коллеги умершего.
Отпевание Примакова проводил патриарх РПЦ Кирилл.
Примаков умер 26 июня на 86 - м году жизни после продолжительной болезни.
Он был востоковедом-арабистом. С 1977 по 1985 годы возглавлял Институт востоковедения СССР. С 1985 по 1989 год руководил Институтом мировой экономики и международных отношений.
В 1991 году Примаков возглавил Службу внешней разведки. После ухода с этой должности в 1996 году стал министром иностранных дел. В сентябре 1998-го года был назначен главой правительства РФ. На этой должности он проработал 8 месяцев.
В марте 1999 года Примаков, направляясь с официальным визитом в США, развернул свой самолет над Атлантическим океаном и вернулся в Москву в знак протеста против начала бомбардировок Югославии.