В Москве умер Евгений Примаков

Родственники подтвердили факт кончины политика, сообщает РИА Новости.

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Напомним, что при Михаиле Горбачеве Евгений Примаков возглавил Службу внешней разведки, оставшись в должности после прихода к власти Бориса Ельцина.

В 1996 году он стал министром иностранных дел. Сам Евгений Примаков говорил, что считал пост министра иностранных дел достойным венцом карьеры и не хотел для себя ничего иного.

Однако после дефолта в августе 1998 года он занял пост премьер-министра и возглавлял правительство до мая 1999 года.

В последнее время Евгений Примаков много болел.

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве.

Отметим, что политик считал, что свержение режима Виктора Януковича поддерживали США и ЕС. "Наша оценка того, что происходит в Украине, - организованная и беспрецедентно поддерживаемая США и их европейскими союзниками акция, направленная на свержение режима, который, несмотря на целый ряд ошибок, законно представляет власть в Украине", - говорил Евгений Примаков 13 января 2014 года.