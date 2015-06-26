Кэмерон: план распределения мигрантов между странами ЕС лишь усилит поток нелегалов

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Мы должны остановить миграционные потоки в Средиземном море, чтобы они не достигли Великобритании. ЕС должен приложить концентрированные усилия, чтобы бороться с перевозчиками мигрантов", - сказал он, передает ТАСС.

"План распределения мигрантов по всему ЕС - это плохая идея. Это вызовет только усиление потока нелегалов", - сказал Кэмерон. Он также подчеркнул, что в переговорах по миграционной проблеме с лидерами ЕС он активно использует право Великобритании по ограничению своего участия /opt out/ в отдельных проектах Евросоюза.

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Кэмерон также вновь подчеркнул, что все происходящее на границах ЕС - "подтверждает правильность выбора Великобритании не участвовать в европейском безвизовом пространстве и обеспечивать высокий уровень безопасности своих границ".

"Однако, это не мешает нам помогать ЕС в его усилиях в Средиземном море или собирая разведывательную информацию о группировках, занимающихся трафиком мигрантов", - сказал он.

Лидеры ЕС договорились на саммите равномерно распределить между странами Евросоюза 60 тыс африканских мигрантов, находящихся в настоящий момент в Италии и Греции. На встрече министров иностранных дел ЕС 22 июня Евросоюз объявил о запуске военно-морской операции в Средиземном море, участники которой на первой стадии операции будут заниматься только спасением терпящих бедствие судов с мигрантами, пока нет мандата СБ ООН на силовые действия против контрабандистов людей.