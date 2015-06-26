Британия проведет референдум о внесении изменений в договора ЕС

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Gardian.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон готов провести референдум о членстве страны в ЕС без гарантии того, что предложенные им реформы будут одобрены другими государствами-членами.

Впервые официально Кэмерон представил свои предложения о внесении изменений в Лиссабонский договор 25 июня, во время саммита ЕС.

Как сообщает источник, выступление британского премьер-министра длилось около 10 минут, не вызвав реакции ни у кого из лидеров 28 стран-членов ЕС.

Кэмерон признает, что предложенные им изменения не будут ратифицированы странами-членами ЕС до проведения референдума в Великобритании.

Референдум пройдет не раньше 2016 года. При этом в Великобритании подобные плебисциты традиционно проводятся в мае либо в сентябре.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Барак Обама в ходе саммита стран G7 выразил надежду, что Великобритания останется в составе Евросоюза. По словам Обамы, он хотел бы отметить, что членство Великобритании в ЕС усиливает ее лидерство и силу по ряду глобальных вопросов.