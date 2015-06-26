Страны ЕС договорились поделить между собой 40 тысяч мигрантов
Лидеры стран Евросоюза договорились переселить 40 тысяч мигрантов, которые приедут в Грецию и Италию на протяжении последующих двух лет.
Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам саммита ЕС, передает Русская служба Би-би-си.
По его словам, министры внутренних дел проработают детали этого плана до конца июля.
Страны разделят мигрантов на добровольной основе, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. В будущем будут распределены еше 20 тысяч.
Премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что 40 тысяч - небольшая цифра, но это только первый шаг.
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"[План] мог бы быть куда более амбициозным, но в любом случае это первый шаг на пути к европейской политике, а не политике отдельных стран-членов", - сказал он.
Поводом для обсуждения стал кризис с мигрантами в Средиземном море, от которого больше других стран страдают Италия и Греция. Италия ранее предлагала ввести механизм более равномерного распределения прибывающих мигрантов среди всех 28 стран сообщества.