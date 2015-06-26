Кэмерон созывает экстренное заседание правительства из-за терактов во Франции и Тунисе

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон созывает экстренное заседание после сегодняшних терактов во Франции и Тунисе.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

Кэмерон заявил о "необходимости выразить солидарность в борьбе с терроризмом".

По его словам, Британия будет делать "все, что мы можем, чтобы помочь" после "ужасных событий" во Франции и Тунисе.

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Как сообщалось, исламские террористы напали на завод в населенном пункте Сен-Кентан-Фалавье, убили одного человека и взорвали баллон с газом.

В Тунисе террористы совершили стрельбу на пляже одного из отелей, убив по меньшей мере 30 человек.