Президент Франции Олланд назвал нападение на фабрику террористической атакой
15:40, 26 июня 2015Мир
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Президент Франции Франсуа Олланд назвал террористической атакой нападение на газовое предприятие на востоке страны, в результате которого погиб один человек, двое ранены.
REUTERS
По данным президента страны, нападавший задержан, но в него, вероятно, был сообщник, передает радио "Свобода".
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Министр внутренних дел Франции Бернар Казнов сообщил, что в 2006 году задержанный фигурировал в деле по обвинению в экстремизме. Ранее очевидцы сообщали, что нападавший ворвался на фабрику со знаменем, расписанным экстремистскими лозунгами.
По уточненным данным, нападение на газовое предприятие произошло в городе Сен-Кентин-Фалавье, близ Лиона.
Человек, гибель которого подтверждена, было обезглавлено.
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