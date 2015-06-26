Президент Франции Олланд назвал нападение на фабрику террористической атакой

По данным президента страны, нападавший задержан, но в него, вероятно, был сообщник, передает радио "Свобода".

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Министр внутренних дел Франции Бернар Казнов сообщил, что в 2006 году задержанный фигурировал в деле по обвинению в экстремизме. Ранее очевидцы сообщали, что нападавший ворвался на фабрику со знаменем, расписанным экстремистскими лозунгами.

По уточненным данным, нападение на газовое предприятие произошло в городе Сен-Кентин-Фалавье, близ Лиона.

Человек, гибель которого подтверждена, было обезглавлено.