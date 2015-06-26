Россия выступила против международного трибунала по делу о крушении Boeing на Донбассе

Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, передает "РИА Новости".

Отвечая на вопрос, как Москва относится к идее о международном трибунале в связи с авиакатастрофой на востоке Украины, Гатилов сказал: "Плохо".

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"Мы же знаем, что она несвоевременна (идея о проекте резолюции о создании международного трибунала — ред.) и контрпродуктивна. Сейчас необходимо дождаться окончания расследования, а не принимать каких-то скоропалительных резолюций о создании трибуналов", — отметил замглавы российского МИД.

Как сообщал УНИАН, Нидерланды выступают за создание международного трибунала для судебного преследования тех, кто подозревается в причастности к крушению малазийского Malaysia Airlines МН17 на Донбассе в июле 2014.