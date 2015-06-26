В России считают, что украинцы "подсаживают" россиян на наркотики

12:44, 26 июня 2015
Мир
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Граждане Украины, досрочно освободившиеся из мест заключения, едут в аннексированный Крым, а также разные российские регионы для распространения наркотиков.

РИА Новости

Об этом заявил глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов, передают РИА Новости. По его словам условно-досрочно освобожденые украиснкие наркоторговцы "устремляются в Крым и в другие регионы России для торговли наркотиками", - сказал он. 

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"Рисков у наркоторговцев нет, они спокойно завозят синтетические вещества из Восточной Европы в Украину и потом переправляют в Россию", - добавил Виктор Иванов.

Отметим, что в России обнародовали неутешительную статистику жертв наркотиков среди молодежи.

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