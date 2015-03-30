Крым стал российским по структуре наркорынка, его наводнил дешевый героин - журналист

Об этом на сайте Крым.Реалии пишет обозреватель Андрей Кириллов, ссылаясь на источник, знакомый с этой сферой.

"По объемам предложения он занял второе место после конопли, которую в Крыму и наркотиком не считают. Еще год назад ни о каком героине речи в Крыму даже не заходило. А теперь его полно и он очень дешевый. И при этом источник утверждает, что держат торговлю «чеченцы». В общем, Крым стал «российским» по структуре и характеру наркорынка", - пишет Кириллов.

По словам журналиста, в России сбыт и производство героина почти полностью контролируются кавказскими группировками в тесном сотрудничестве с силовиками из Госнаркоконтроля или ФСБ.

После аннексии местная наркоторговля и частично борющаяся, а частично покрывающая ее милиция перешли под контроль "победителей", что привело к изменениям в структуре наркорынка - на нем появился новый товар, который, к тому же, агрессивно продвигают.

"К распространению героина подключили даже торговцев, ранее занимавшихся только коноплей. Таких в Крыму сотни – тех, которые работают постоянно и которых давно знала милиция. Если раньше у дилера можно было купить относительно безопасную коноплю, а для получения тяжелых наркотиков нужно было заводить опасные связи в очень специфической среде, то сейчас героин стал более чем доступен", - пишет обозреватель, напоминая, что также в Крыму свернули программы заместительной терапии, перекрыв возможность "соскочить с иглы" нескольким сотням героинозависимых наркоманов.

Ранее, в июне 2014 года, о приходе покрываемой российскими силовиками торговли героином в Крым сообщал директор по политике и партнерства Международного альянса по ВИЧ/СПИД в Украине Павел Скала.