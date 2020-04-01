Какие радикальные меры применяют в мире, чтобы заставить людей соблюдать самоизоляцию (видео)

В России можно получить штраф миллион рублей, а в Грузии ввели комендантский час.

В России за нарушение карантина обещают наказывать до 7 лет тюрьмы или миллион рублей штрафа.

Грузия на время карантина тем временем решила ограничить продажу алкогольных напитков - закрывают все специализированные для этого магазины, ввели там комендантский час с 9 вечера до 6 утра, говорится в сюжете ТСН.

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А вот в Индии из-за борьбы с вирусом разгорелся громкий скандал. Там людей согнали в кучу и начали поливать обеззараживающим средством прямо с шланги.

Как сообщал ранее УНИАН, уже с пятницы в Днепре закроют для посетителей парки и зеленые зоны. Зоны отдыха огородят лентами.